رئيس أفريقيا الوسطى يتوقف بمطار الأقصر أثناء عودته من لبنان

الأقصر - محمد محروس:

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا، أثناء توقف طائرته بمطار الأقصر الدولي، اليوم الجمعة، لتزويدها بالوقود.

ورحب المحافظ برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، ودعاه لزيارة الأقصر مرة أخرى لمشاهدة الآثار الفرعونية والاستمتاع بجمال المدينة السياحية.

واستأنف بعد ذلك تواديرا رحلته للعاصمة بانجي بعد أن أنهى زيارة للبنان استمرت 3 أيام.

ورافق رئيس أفريقيا الوسطى على متن الطائرة وزير الخارجية شارل ارميل دوبان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية جانو باتيست كوبا، والمستشار الرئاسي موحمدو تينغيري، والمستشار الرئاسي لشؤون الاتصالات والتواصل في رئاسة الجمهورية، وعدد من كبار المسؤولين.