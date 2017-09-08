الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على اجتماع محتمل بين لافروف وتيليرسون

واشنطن - (أ ش أ):

رفضت الخارجية الأمريكية التعليق على احتمال عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ركس تيليرسون ونظيره الروسي سيريجي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية، الجمعة: "ليست لدينا اجتماعات لنعلن عنها في هذا الوقت".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أنه يتم حاليا النظر في عقد اجتماع محتمل بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في نيويورك، على هامش انطلاق أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتّحدة فى 12 سبتمبر الجاري.