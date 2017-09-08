سفير روسيا الجديد في واشنطن لترامب: موسكو مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات
سفير روسيا الجديد في واشنطن لترامب: موسكو مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات
07:51 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
(مصراوي):
أكد السفير الروسي في واشنطن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعول على تحسين العلاقات بين البلدين.
وقال السفير الروسي الجديد في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن روسيا مستعدة لاتخاذ خطوات محددة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
وسلم السفير الروسي في واشنطن الرئيس دونالد ترامب أوراق اعتماده، الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".
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