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الزمالك يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى العام

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الزمالك يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى العام الزمالك يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى العام

التحرير

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أعلن المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمباراة الإنتاج الحربي في إفتتاح مشوار الفارس الأبيض بالدوري العام، والمقرر لها غدًا السبت على ملعب السلام الساعة الـ8:15 مساءًا.

وضمت القائمة 18 لاعبًا في قائمة الفريق هم : 

في حراسة المرمي : أحمد الشناوي ومحمود جنش

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الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش  وأحمد مجدي وأحمد فتوح 

الوسط : أحمد توفيق  وأحمد داودا ومحمود دونجا وأحمد كابوريا وعبد الله جمعة وأحمد مدبولي ومحمد أشرف

الهجوم : محمد الشامي وكاسونجو وباسم مرسي وخالد قمر

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التحرير

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