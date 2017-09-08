الزمالك يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى العام

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أعلن المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمباراة الإنتاج الحربي في إفتتاح مشوار الفارس الأبيض بالدوري العام، والمقرر لها غدًا السبت على ملعب السلام الساعة الـ8:15 مساءًا.
وضمت القائمة 18 لاعبًا في قائمة الفريق هم :
في حراسة المرمي : أحمد الشناوي ومحمود جنش
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الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد مجدي وأحمد فتوح
الوسط : أحمد توفيق وأحمد داودا ومحمود دونجا وأحمد كابوريا وعبد الله جمعة وأحمد مدبولي ومحمد أشرف
الهجوم : محمد الشامي وكاسونجو وباسم مرسي وخالد قمر