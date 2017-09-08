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أسامة نبيه: المنتخب يعاني من أزمة في مركز الهجوم.. والنتائج أهم من الأداء

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أسامة نبيه: المنتخب يعاني من أزمة في مركز الهجوم.. والنتائج أهم من الأداء أسامة نبيه: المنتخب يعاني من أزمة في مركز الهجوم.. والنتائج أهم من الأداء

التحرير

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أبدى أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب القومي رضاه التام على أداء منتخب في مباراتة الأخيرة أمام أوغندا مشيرًا إلى أن في طريقه الصحيح نحو الإصلاح والعودة مرة أخرى لمكانته الطبيعيه بين المنتخبات الإفريقية.

وأضاف نبيه في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة «إم بي سي مصر»" أن المنتخب يعاني من مشكلة في مركز الهجوم على الرغم من وجود عدد من المهاجمين الجيدين أمثال باسم مرسي وعماد متعب مشيرًا إلي أن متعب اسم كبير وحقق إنجازات عظيمة للغاية، إلا أنه لا يشارك مع النادي الأهلي.

وعن انتقادات الجماهير لأداء المنتخب، قال إن المنتخب يمر بمرحلة إصلاحات بعد انتهاء جيل كبير من اللاعبين العظماء، بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي ضربت البلاد، والتي أثرت أيضا على الرياضة قائلا: "إحنا في مرحلة إصلاحات مش رفاهيات وتطوير".

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وأوضح أن المنافس الحقيقي لمصر في المجموعات هو منتخب أوغندا، متابعًا: "الناس بتفرح بالنتائج وليس الآداء"، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف المنتخب في خطف الفوز من المنتخب الأوغندي في ملعبه.

وتابع: "إحنا في مسار صحيح ومنظم بشكل جيد، المجموعة اللي معانا هتتغير بالإصلاحات والنتائج".

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التحرير

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