الزمالك يقدم بلاغًا ضد أحمد سليمان للنائب العام

التحرير

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أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي السابق والمرشح المحتمل على منصب رئيس مجلس الإدارة في الانتخابات القادمة المقرر إقامتها يومي 24 و 25 نوفمبر المقبل لاقتحامه النادي واعتدائه علي أأفراد الأمن على البوابات.

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وشهد نادي الزمالك، أزمة كبيرة عندما اقتحم أحمد سليمان، بوابات النادي واشتبك مع الأمن وعلى أثر ذلك حرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، محضرا ضد سليمان في قسم العجوزة، وتم تسجيل فيديو كامل لواقعة اعتداء سليمان على الأمن واقتحام النادي.

وعلم «التحرير» أن أحمد سليمان، قام باقتحام النادي والاعتداء على أفراد الأمن بمعاونة أحد الأشخاص -ليس عضوا في النادي- وقال أحد الشهود على الواقعة، إن عضو المجلس السابق جاء بصحبة شخص غريب من خارج النادي، وقاما بدفع أفراد الأمن، واقتحما النادي بمعاونة صديقه، مؤكدا أنه لم يتم منعه هو أو زوجته كما تردد.

