ساديو مانى يخطف جائزة أفضل لاعب بـ«البريميرليج» في أغسطس من محمد صلاح

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فاز السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لنادى ليفربول الانجليزي، بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في الدورى الإنجليزى «البريميرليج».

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «ميرور» الإنجليزية، فان السنغالى نجح فى فى حصد الجائزة متفوقًا على زميله محمد صلاح، الأسباني ألفارو موراتا نجم تشيلسي، وثلاثى الشياطين الحمر "روميلو لوكاكو و فيليب جونز وهنريك مختاريان، ولاعب هيديرسفيلد جوناس لوسي.

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وكان ماني قد قام بتسجيل ثلاثة أهداف في الثلاث جولات التي لعبت في الدورى حتى الأن من بينهم هدف الفوز الوحيد على فريق كريستال بالاس، كما سجل في فوز ليفربول على أرسنال برباعية نظيفة، وسجل أيضًا في تعادل ليفربول بثلاثية أمام واتفورد.

ويذكر أن محمد صلاح حصد أيضاً على جائزة أفضل هدف لشهر أغسطس، بعد تسجيلة هدف أكثر من رائع فى مرمى الجانرز.