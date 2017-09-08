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رئيس ريال مدريد يجيب عن امكانية ضم ميسي لـ«المرينجي»

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رئيس ريال مدريد يجيب عن امكانية ضم ميسي لـ«المرينجي» رئيس ريال مدريد يجيب عن امكانية ضم ميسي لـ«المرينجي»

التحرير

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كشف رئيس ريال مدريد لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، أنه كان من الممكن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حقبته الرئاسية الأولى للنادي الملكي، ولكنه لم يخطط لذلك.

وقال فلورنتينو بيريز، في مقابلة أجراها مع إذاعة "كادينا سير- Сadena CER "، في رده على سؤال بشأن التعاقد مع ميسي :"في فترة رئاستي الأولى، كان من الممكن أن يحدث ذلك، ولكني لم أخطط له في ذلك الوقت، لم يكن أحد يعرف لاعبًا مثل ميسي، كان ذلك في بداية الألفية الجديدة، ونحن كنا مهتمين بلاعبين مثل فيجو وزيدان، ورونالدو، وبيكهام وأوين، الذين تعاقدنا معهم".

وأضاف بيريز: "أصبح من المستحيل التوقيع مع ميسي في عام 2006، أو في ولايتي الرئاسية الثانية، لأنه بات قطعة لا تتجزأ من الفريق الكتالوني، بعد كل هذه السنوات، التي لعبها هناك".

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وانضم الساحر ليونيل ميسي إلى أكاديمية "لاماسيا" للناشئين في برشلونة، وهو في سن 13 عاما.

أما عن لاعب برشلونة السابق الذي انتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان، نيمار  وإمكانية التعاقد معه في المستقبل فلم يعطِ بيريز إجابة حاسمة "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل". 

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التحرير

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