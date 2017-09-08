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«شيكابالا» يحرز أول أهدافه مع الرائد السعودي (فيديو)

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«شيكابالا» يحرز أول أهدافه مع الرائد السعودي (فيديو) «شيكابالا» يحرز أول أهدافه مع الرائد السعودي (فيديو)

التحرير

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افتتح «شيكابالا» أهداف مباراة فريقه الرائد السعودي أمام الفيصلي خلال بطولة كأس ولي العهد وسجل شيكابالا الهدف الأول لفريق الرائد بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة وسط حضور أعداد من جماهير الرائد والزمالك المقيمة بمدينة "بريدة" لمؤازرة اللاعب في المباراة التي تجمعهما باستاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، بمدينة "بريدة" ضمن منافسات دور الـ 16 فى بطولة كأس ولى العهد السعودي.

وانتقل شيكابالا للرائد السعودي قادمًا من مقابل 100 ألف دولار لمدة موسم على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

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