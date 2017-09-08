النائب العام يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين
النائب العام يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين
07:41 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
كتب -طارق سمير:
توجه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى الصين، للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في دورته رقم (22)، والذي ينعقد خلال الفترة من 10 وحتى 15 سبتمبر الجاري.
كما يلتقي النائب العام خلال الزيارة بنظيره الصيني لبحث علاقات التعاون بين نيابتي البلدين، ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الصينية، تتويجا للعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين والتعاون القضائي والتنسيق المشترك بين الجانبين، ورغبة في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على عصابة "تمناية " لسرقة الهواتف المحمولة من السيدات بالأميرية
-
"ضربة عنيفة أودت بحياتها".. لماذا قتل "الفيل" طفلته رغداء؟
-
شرطة النقل والمواصلات تضبط متهمين جُدد بالهجوم على قطار V.I.P
-
مصرع مُسن صدمه قطار بمترو الجيزة: "كان فاكره قضبان سكة حديد"
إعلان
إعلان