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النائب العام يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين

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مصراوي Masrawy

النائب العام يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين

07:41 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

النائب العام يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

كتب -طارق سمير:

توجه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى الصين، للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في دورته رقم (22)، والذي ينعقد خلال الفترة من 10 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

كما يلتقي النائب العام خلال الزيارة بنظيره الصيني لبحث علاقات التعاون بين نيابتي البلدين، ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الصينية، تتويجا للعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين والتعاون القضائي والتنسيق المشترك بين الجانبين، ورغبة في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون.

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