تطورات جديدة في واقعة العثور على "جماجم بشرية" بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

باشرت نيابة القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بإشراف المستشار أحمد رمضان، مدير النيابة، ورئاسة محمد أبو حسيبة، وكيل النائب العام تحقيقاتها الموسعة، بناءً على تكليف المستشار شريف الزاوي، المحامي العام لنيابات أسيوط، بسرعة إجراء التحقيق في واقعة العثور على أشلاء وجماجم بشرية، بقرية مير الجديدة بمركز القوصية.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الموقع الذي عُثر به على الأشلاء، وعقب المعاينة الأولية قرر فريق النيابة انتداب الطب الشرعي والأدلة الجنائية لإجراء تحليل "DNA" لتحديد هوية بقايا العظام الآدمية التي عُثر عليها، ومعرفة سبب الوفاة، إن كان بسبب إصابات ظاهرية أو وفاة طبيعية، وتحديد المدة الزمنية للوفاة.

وتكثف مباحث أسيوط من جهودها للكشف عن مصدر تلك الرفات، لا سيما بعد العثور على جوالين آخرين في ذات المكان، أول أمس الأربعاء.

وكان اللواء جمال مصطفي شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من الشرطة، يفيد بالعثور على "عظام وجماجم بشرية" في 16 جوالاً عثر عليها أهالي عن طريق الصدفة يوم 23 أغسطس الماضي، بقرية مير التابعة لمركز القوصية، بعدها أخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفنها في مقابر الصدقة التابعة للوحدة المحلية بمركز القوصية.

وقالت هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، لمصراوي، إنه فور العثور على العظام والجماجم جرى دفنها بعد استئذان النيابة العامة، وللآن لم يتم التوصل إلى مصدر تلك العظام، في الوقت الذي تواصل الجهات الأمنية التحقيق.

وأشارت إلى أنه جرى العثور على جوالين آخرين، الأربعاء الماضي، تحويان عظامًا بشرية، دُفنا بعد استئذان النيابة.

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