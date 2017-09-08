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وزير الآثار من الأقصر: سنعلن غدًا تفاصيل مثيرة عن المقبرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار من الأقصر: سنعلن غدًا تفاصيل مثيرة عن المقبرة الجديدة

07:38 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس ومحمد زكريا:
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار: "إن المقبرة الأثرية التي سيُعلن عن تفاصيل اكتشافها غدًا السبت، بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية، بها مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والمومياء والتابوت الخشبي بحالة جيدة".

وأضاف العناني، في تصريحات له اليوم الجمعة، خلال تفقده لطريق الكباش الفرعوني، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر ومصطفي وزيري مدير عام آثار الأقصر، أنه سيسمح للمصورين المصريين والأجانب بالتقاط صور من داخل المقبرة بالمجان.

وتابع وزير الآثار: "سنعلن غدًا عن اسم صاحب المقبرة وزوجته وأسرته وتفاصيل مثيرة للغاية".
وأكد الوزير، أن المقبرة اكتشفتها بعثة مصرية خالصة، وقام بأعمال الحفر عمال الحفريات بمدينة قفط.

كانت مصادر بوزارة الآثار، أوضحت أن الكشف، المقرر الإعلان عنه غدًا السبت، عبارة عن مقبرة جماعية لعدد من الفقراء في أحد العصور الفرعونية، وأن البعثة المصرية عثرت على هذا الاكتشاف أثناء العمل في مقبرة 157 بمنطقة ذراع أبو النجا الشهر الماضي.

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