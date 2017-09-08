لافروف: روسيا حريصة على تنفيذ مشروعات مشتركة مع السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده أصرت دائماً على تبني مقاربات دولية مبنية على احترام السيادة السودانية، مؤكدا اهتمام وحرص روسيا على تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة مع السودان.

والتقى لافروف في موسكو، الجمعة، بعوض الجاز، مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس اللجنة العليا لملف العلاقات السودانية الصينية الهندية الروسية.

وخلال اللقاء قال لافروف: "إننا مهتمون بالتطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية، وبتنفيذ مشاريع مشتركة متبادلة المنفعة، وندعم الحرص السوداني في هذا الاتجاه بنشاط".

وأضاف: "لقد دعونا إلى النظر في كافة القضايا التي نشأت ولا تزال تنشأ حول السودان من منطلق العدالة، ووصلنا إلى جدول أعمال المفاوضات الدولية، إذ كنا نعمل خلالها لنجعل مقاربات المجتمع الدولي تجاه السودان مبنية على المبادئ الثابتة للقانون الدولي، ومبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد".

من جانبه، أكد مساعد الرئيس السوداني أن استمرار الاتصالات بين الخرطوم وموسكو يصب في مصلحة البلدين والشعبين، معربا عن أمله في استمرار الدعم الروسي للسودان، مؤكدا السعي لجعل العلاقات بين البلدين نموذجاً للروابط بين الدول.