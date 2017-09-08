إصابة ضابط شرطة ومخبرين اثنين في حملة أمنية بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

شهدت قرية المطيعة بمركز أسيوط، مساء اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات الشرطة ومطلوب هارب من العدالة، ما أدى إلى إصابة ضابط شرطة ومخبرين.

تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء أسعد الذكير، يفيد بإصابة الرائد أحمد عباس، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، ومخبرين اثنين، خلال حملة لضبط أحد المطلوبين بقرية المطيعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كانت معلومات، وردت لمركز الشرطة تفيد تواجد المطلوب لدى أقاربه "عائلة العدل"، وفور مداهمة مكان تواجدهم، بادرهم المتهم الهارب، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، أدت إلى إصابة الضابط والمخبرين.

تحرّر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.