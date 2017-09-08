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بتروجيت والداخلية يفتتحان الدوري بالتعادل الإيجابي (صور)

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بتروجيت والداخلية يفتتحان الدوري بالتعادل الإيجابي (صور) بتروجيت والداخلية يفتتحان الدوري بالتعادل الإيجابي (صور)

التحرير

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انتهت أحداث الشوط الثانى والمباراة، بين فريقي الداخلية و بتروجيت، بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، على ملعب الشرطة، فى إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدورى العام.

وأحرز أولى أهداف الدورى العام لهذا الموسم اللاعب أحمد سمير فرج من ركلة جزاء سكنت شباك فريق بتروجيت فى الدقيقة الـ53، قبل أن يضع زميله جهاد جنيدى هدف عكسى على فريق الداخلية، ليحرز التعادل للفريق البترولى فى الدقيقة الـ59 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة وحيدة فى أولى مباريات الدورى العام موسم 2017/2018. 

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التحرير

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