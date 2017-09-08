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نائب الرئيس العراقي: مساحة الأراضي الزراعية في العراق تراجعت

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مصراوي Masrawy

نائب الرئيس العراقي: مساحة الأراضي الزراعية في العراق تراجعت

07:02 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

نائب الرئيس العراقي: مساحة الأراضي الزراعية في العراق تراجعت

إياد علاوي

بغداد - (أ ش أ):

كشف نائب رئيس الجمهورية العراقية، إياد علاوي، الجمعة، عن تراجع مساحة الأراضي المزروعة إلى 75%، مؤكدا أن أموال المبادرات الزراعية تذهب لجيوب الفاسدين، محذرا من انعكاسات تدهور الزراعة على الأمن الغذائي للمواطن وسيادة القرار العراقي.

وقال علاوي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع": "نأسف للتراجع المريع في مساحة الأراضي المزروعة والتي انخفضت من 48 مليون دونم إلى 12 مليونا فقط"، معبرا عن خشيته من انحسار المساحات المتبقية وزيادة التصحر بسبب نقص الموارد المائية واستخداماتها الجائرة وغياب الخطط الكفيلة بمواجهة هذه الأوضاع.

وأضاف علاوي أن أموال المبادرات الزراعية تذهب لجيوب المفسدين، ونحذر من انعكاسات تدهور الزراعة على الأمن الغذائي للمواطن وسيادة القرار العراقي"، مشيرا إلى "تصاعد الهجرة من الريف وخسارة آلاف فرص العمل.

وأوضح علاوي، أن غياب الرؤية الاقتصادية للحكومات التي أعقبت وزارتي أفضت إلى تدهور الواقع الزراعي ومجمل الأوضاع الاقتصادية، مما اضطر العراق وسط أزمته المالية إلى استيراد ما يزيد على 75% من احتياجاته الغذائية و91% من السلع الأخرى.

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Asha

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