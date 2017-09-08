العراق: وصول 65 عائلة نازحة إلى مخيم الـ"18" بالأنبار

بغداد - (أ ش أ):

وصلت 65 عائلة عراقية نازحة من أقضية القائم وعنة وراوة، إلى مخيم الـ"18 كيلو" في محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر أمني في المحافظة قوله، إن 65 عائلة نازحة من أقضية القائم وعنة وراوة، وصلت إلى الناضرة في مخيم الـ18 كيلو بمحافظة الأنبار، وتلك العائلات كانت متواجدة في قضاء الرطبة وتم نقلها إلى مخيم الـ18 كيلو بعد استكمال التدقيق الأمني لها".

وتشهد مدن الأنبار هجمات لتنظيم داعش الإرهابى تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، سيما في المناطق الغربية من المحافظة، فيما مازال التنظيم يسيطر على 3 أقضية غربي المحافظة وهي القائم وعنة وراوة.