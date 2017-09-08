الكونجرس يقر 15 مليار دولار لضحايا إعصاري "هارفي وإرما"

نيويورك - (أ ش أ):

أقر الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، مخصصات مالية قدرها 25ر15 مليار دولار لضحايا إعصاري "هارفي" و"إرما"، فيما مد العمل بخطة التمويل والإقراض الحكومي الحالية لـ3 أشهر أخرى.

وقالت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية إن القانون الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 316 صوتا في مقابل 90 يأتي نتيجة للاتفاق غير المتوقع الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الحزب الجمهوري، والذي اتفقوا فيه على التكاتف معا لإقرار المساعدات المالية لضحايا الإعصار مع تمديد قصير الأجل لسقف الدين، وهو الاتفاق الذي أثار حفيظة الجمهوريين.

وبحسب الصحيفة نفسها، فقد صوت جميع النواب الديموقراطيين (183 نائبا) لصالح القانون، فيما صوت 133 جمهوريا فقط لصالحه، بينما عارضه 90 من النواب الجمهوريين.

وبإقرار مجلس النواب لمشروع القانون بعد حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، أمس، فإنه بات ينتظر توقيع ترامب عليه ليتم العمل بموجبه.

ووفقا للقانون الجديد، يستمر التمويل والدين الحكومي حتى 8 ديسمبر المقبل، مع استمرار أحقية وزارة الخزانة في اتخاذ خطوات لمواصلة تمويل أعمال الحكومة.