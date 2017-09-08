أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته 75 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته 75 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بالشرقية

06:35 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط عاطل بحوزته 75 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بالشرقية

ضبط عاطل بحوزته 75 كيلو بانجو

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت قوات مكتب مكافحة مخدرات فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، عاطلاً بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد.ع.ع.م" 25 عامًا، عاطل، مُقيم بدائرة مركز الحسينية؛ بحوزته 25 لفافة لنبات "البانجو" المُخدر تزن حوالي 75 كيلو، و400 جرام من مُخدر "الحشيش".

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بالشرقية

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية

    أخبار

  • حالة وفاة ومصابين اثنين في انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

    أخبار

  • ضبط 25 متحرشًا بالفتيات في احتفالات العيد بالشرقية

    أخبار

إعلان

db163c3ab5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"