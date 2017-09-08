ضبط عاطل بحوزته 75 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت قوات مكتب مكافحة مخدرات فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، عاطلاً بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد.ع.ع.م" 25 عامًا، عاطل، مُقيم بدائرة مركز الحسينية؛ بحوزته 25 لفافة لنبات "البانجو" المُخدر تزن حوالي 75 كيلو، و400 جرام من مُخدر "الحشيش".

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.