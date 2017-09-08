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وزير الزراعة الأوكراني: لدينا مشاكل في تصدير القمح إلى مصر

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وزير الزراعة الأوكراني: لدينا مشاكل في تصدير القمح إلى مصر وزير الزراعة الأوكراني: لدينا مشاكل في تصدير القمح إلى مصر

التحرير

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قال وزير الزراعة الأوكرانى بالوكالة اليوم الجمعة، إن أوكرانيا قد تخسر سوق القمح المصرية، ثانى أكبر أسواقها لتصدير القمح، جراء متطلبات جديدة للاستيراد مواتية لمنافستها .

وصدرت أوكرانيا نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى فى موسم 2016-2017 أو نحو 14 % من إجمالى صادرات البلاد من القمح البالغ 17.5 مليون طن، بحسب شركة أوكر أجرو كونسلت للاستشارات.

وقال الوزير مكسيم مارتينيوك لرويترز "لا أستبعد أن يكون لدينا مشكلات فى الصادرات إلى مصر هذه السنة (التسويقية)، وسيحصلون على كميات أقل من قمحنا".

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وأضاف فى مقابلة أجريت فى كييف "قد نخرج من السوق المصرية بصفة عامة لأننا لا نملك مثل تلك الكميات والمواصفات التى يمكن أن نوفرها لمصر".

وفرضت مصر أكبر مشتر للقمح فى العالم فى ربيع العام الحالى متطلبات جديدة للقمح المستورد، إذ رفعت نسبة البروتين المطلوبة فى القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا.

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التحرير

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