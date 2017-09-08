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مقتل جندي أوكراني في مدينة دونيتسك الانفصالية

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مصراوي Masrawy

مقتل جندي أوكراني في مدينة دونيتسك الانفصالية

06:31 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

مقتل جندي أوكراني في مدينة دونيتسك الانفصالية

دبابة اوكرانية بالقرب من مدينة ديبالتسيفي بين معقل

كييف - (أ ف ب):

قتل جندي أوكراني في الشرق الانفصالي بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، ليكون أول قتيل في الجانب الاوكراني منذ اعلان هدنة جديدة.

وقال المتحدث العسكري اندريه ليسنكو ان جنديا اوكرانيا قتل جراء قصف في افديفكا التي تبعد عشرة كيلومترات من مدينة دونيتسك التي تشكل معقلا للانفصاليين الموالين لروسيا.

ولم يشر الانفصاليون الى سقوط ضحايا لكنهم اتهموا كييف بانتهاك وقف اطلاق النار 37 مرة في الساعات ال24 الاخيرة.

وكانوا تحدثوا عن مقتل احد مقاتليهم في الساعات الاولى من الهدنة التي اعلنت في 25 اغسطس.

والجمعة، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو بالهدنة معتبرا انها اتاحت "خفض وتيرة المعارك في شكل ملحوظ".

وابدى "اهتماما" بالاقتراح الروسي الذي عرضه الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء لجهة نشر قوة حفظ سلام لحماية مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا في شرق اوكرانيا.

وقال: "اخذنا علما بهذه المبادرة. سنحللها وندرس تنفيذها".

وتطالب كييف منذ وقت طويل بنشر قوة حفظ سلام لكنها تريد انتشارها في كل منطقة النزاع.

واوضح بوتين ان مهمة هؤلاء العسكريين يجب ان تنحصر بـ"ضمان سلامة" المراقبين والانتشار "على خطوط التماس" بين المتمردين وقوات كييف.

واسفر النزاع في شرق اوكرانيا عن اكثر من عشرة الاف قتيل منذ ابريل 2014.

 

هذا المحتوى من

AFP

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