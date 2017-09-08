أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"جمعة" يفتتح معسكر أئمة الأوقاف بأسوان لمحاربة الفكر المتطرف.. غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"جمعة" يفتتح معسكر أئمة الأوقاف بأسوان لمحاربة الفكر المتطرف.. غدًا

06:28 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محمد مختار جمعة

أسوان - إيهاب عمران:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا السبت، فعاليات معسكر الأئمة والدعاة التدريبي الذي تنظمه وزارة الأوقاف خلال الفترة من 9 وحتى 12 سبتمبر بمحافظة أسوان، بمشاركة 60 إمامًا من شباب الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الشيخ أحمد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المعسكر التدريبي للدعاة يهدف إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة في نطاق الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وغيرها من الأفكار السلبية.

وأشار إلى أن المعسكر يتضمن عقد مجموعة كبيرة من المحاضرات المتنوعة التي تتناول الكثير عن الموضوعات والقضايا لتبادل الخبرات، والارتقاء بالوعي الثقافي لدى الأئمة والدعاة، ومساندتهم في تأدية دورهم ورسالتهم الدينية على الوجه الأكمل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الأوقاف من الشرقية: 96 مليون جنيه لفرش المساجد

    أخبار

  • "المحاصيل السكرية": 34 طنًا إنتاجية فدان البنجر في "توشكى" بأسوان

    أخبار

  • وزير الأوقاف يفتتح مسجدا ويوزّع 4 أطنان لحوم بالشرقية

    أخبار

  • غدًا.. افتتاح 6 مساجد جديدة بأسوان

    أخبار

إعلان

e0fd04f49b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"