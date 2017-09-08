"جمعة" يفتتح معسكر أئمة الأوقاف بأسوان لمحاربة الفكر المتطرف.. غدًا
"جمعة" يفتتح معسكر أئمة الأوقاف بأسوان لمحاربة الفكر المتطرف.. غدًا
06:28 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
محمد مختار جمعة
أسوان - إيهاب عمران:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا السبت، فعاليات معسكر الأئمة والدعاة التدريبي الذي تنظمه وزارة الأوقاف خلال الفترة من 9 وحتى 12 سبتمبر بمحافظة أسوان، بمشاركة 60 إمامًا من شباب الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية.
وصرح الشيخ أحمد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المعسكر التدريبي للدعاة يهدف إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة في نطاق الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وغيرها من الأفكار السلبية.
وأشار إلى أن المعسكر يتضمن عقد مجموعة كبيرة من المحاضرات المتنوعة التي تتناول الكثير عن الموضوعات والقضايا لتبادل الخبرات، والارتقاء بالوعي الثقافي لدى الأئمة والدعاة، ومساندتهم في تأدية دورهم ورسالتهم الدينية على الوجه الأكمل.
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