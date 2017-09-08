أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته سلاح آلي بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته سلاح آلي بالشرقية

06:26 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته سلاح آلي بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، في ضبط عاطل؛ هارب من عقوبة السجن المؤبد في قضية سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "قتل".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أيمن.س.ن.ن" 26 عامًا، مُقيم بقرية "عرب الروضة" بالصالحية الجديدة؛ هارب من عقوبة السجن المؤبد في القضية رقم 3255 جنايات الصالحية الجديدة لسنة 2015 "سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم "785" جنايات الصالحية لسنة 2016 "قتل".

جرى ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية و8 طلقات لذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية

    أخبار

  • ضبط عامل هارب من 50 سنة سجن في الإسكندرية

    أخبار

  • ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

    أخبار

  • ضبط هارب من مؤبد انتحل صفة ضابط بالجيش

    أخبار

إعلان

7a28dd1a57.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"