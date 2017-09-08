ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته سلاح آلي بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، في ضبط عاطل؛ هارب من عقوبة السجن المؤبد في قضية سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "قتل".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أيمن.س.ن.ن" 26 عامًا، مُقيم بقرية "عرب الروضة" بالصالحية الجديدة؛ هارب من عقوبة السجن المؤبد في القضية رقم 3255 جنايات الصالحية الجديدة لسنة 2015 "سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم "785" جنايات الصالحية لسنة 2016 "قتل".

جرى ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية و8 طلقات لذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.