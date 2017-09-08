كريمة لـ«التحرير»: علينا نصرة المسلمين في ميانمار بالقوة المسلحة

التحرير

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شهدت الساعات الماضية حالة من الصمت الدولى أمام المجازر التى ارتكبت بحق مسلمي بورما من قبل البوذيين فى إقليم ميانمار "بورما"، الأمر الذى خلف مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن نزوح وهجرة عشرات المئات من بلادهم خوفا من تلك المجازر.

غير أن حالة الصمت استدعت استنفار وغضب المؤسسات الدينية فى شتى بقاع العالم، واصفين الانتهاكات والمجازر بالعمل الذى يتنافى مع كل الشرائع السماوية ويتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وفي هذا السياق وصف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما يحدث من انتهاكات ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، بأنها مذابح ضد الإنسانية وأحد أعمال العنصرية البغيضة، قائلاً «بلا شك مذابح يندى لها جبين الإنسانية، إن كانت هناك إنسانية».

وأضاف كريمة لـ«التحرير» أن العالم المعاصر يكيل الأمور بمكيالين، بمعنى أنه لو اعتدى بعض المسلمين على غير مسلمين في أي منطقة أخرى تقوم الدنيا ولا تقعد، بينما هناك مسلمون مستضعفون في ميانمار وفلسطين المحتلة ولا يتحرك لهم أحد، مؤكدًا أن أعمال العدوان والاعتداء على الغير محرم فى الشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية أن هناك حملات كراهية ضد المسلمين في الغرب، ويكفي أن أي امرأة مسلمة تلبس خمارا وليس نقابا تقابل بنظرات الكراهية والتمييز والإهانة.

ويرى كريمة أن ذروة المأساة بالنسبة لمسلمي الروهينجا أنهم فروا لبلد فقير جدا هو بنجلاديش، وتساءل: إذا كان ذلك البلد الفقير ذو الأغلبية المسلمة فتح حدوده لهؤلاء المستضعفين، فأين منظمات الإغاثة الإسلامية لتوفر لهم إيواء وإعاشة على الأقل، وأين أموال المسلمين؟ وأين أصحاب المليارات؟ وأين الفنانون ولاعبو الكرة؟ هل فكر أحدهم أن ينفق زكاة ماله بمصرف اسمه "في سبيل الله"؟

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وأشار كريمة إلى أن المسلمين أعطاهم الله أسباب القوة والعزة وفرطوا فيها، مؤكدا أنه ينبغي نصرة المستضعفين بالقوة، سواء بالقوة الفكرية أو القوة المسلحة، إعمالاً لقول الله تعالى في سورة الأنفال:"وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ".

وتابع بقوله: "إن هذه المآسي تكشف زيف ودجل وخداع فصائل العنف المسلح مثل داعش وطالبان والقاعدة"، لافتا إلى أن المأساة على قرب من أفغانستان، فلماذا لا تهب القاعدة أو طالبان لنصرة المستضعفين وهم قريبون جدا منهم، وإن أمكن أن نلتمس العذر لأنفسنا لأن بيننا وبينهم آلاف الكيلومترات، ولكن «الكاذبين الدجالين من القاعدة وطالبان في أفغانستان أين هم؟».

وأكد أن "داعش" ليس لديه أي استعداد للرحيل بأسلحته بدل إراقة دماء الناس في العراق وسوريا واليمن وسيناء وليبيا، ويتوجه لنصرة المستضعفين في ميانمار، لأنه ببساطة لم يفكر يوما أن ينظر إلى إسرائيل، لافتًا إلى أن «كل هذا يوضح أن المسلمين يصدق عليهم قول الرسول: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: ومن قلة نحن يا رسول الله، قال: لا، كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل"».

ولفت إلى أن دور العلماء والدعاة هو التذكرة العلمية، والأمر بالمعروف واستنهاض الهمم بدون إثارة، قائلاً: «نحن لا نملك إلا اللسان، لأن النبي وزع ونوع الجهاد المشروع فقال: جاهدوهم بأبدانكم، وأموالكم، وألسنتكم»، مشيرًا إلى أن «المستضعفين في الأرض في ميانمار وفلسطين لهم رب يحميهم».

يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، أدى إلى اشتباكات عنيفة تسببت في فرار عشرات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس الماضي.

وحسب الأمم المتحدة فإن قرابة 270 ألف شخص من الروهينجا فروا إلى بنجلاديش، وتشتبه بنجلاديش في أن السلطات البورمية تزرع الألغام لمنع اللاجئين من العودة إلى قراهم في أراضيها. ولم يصدر عن السلطات البورمية أي تعليق رسمي حول هذه المسألة.