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الكهرباء: 8200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

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مصراوي Masrawy

الكهرباء: 8200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

06:26 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الكهرباء: 8200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

ارشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الجمعة قدرها 8200 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 27 ألفا و250 ميجاوات مقابل 27 ألفا و500 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و740 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و55 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

هذا المحتوى من

Asha

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