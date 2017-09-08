"الصيادلة" تطالب بإرسال قوائم الشركات الممتنعة عن تنفيذ "الووش أوت"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة عن عمل حصر فعلي عن جميع مشاكل الصيادلة الخاصة بالمرحلة الحالية، وذلك لعرضها على المسئولين وعلى رأسها مشاكل "الووش أوت".

وطالبت اللجنة الصيادلة بإرسال قوائم شركات الأدوية الممتنعة (المنتجة أو الموزعة) عن تنفيذ "الووش أوت"، وقوائم الأدوية المرفوضة إضافة إلى تلاعب في نسبة خصم المرتجعات.

كما طالبت بإرسال مشاكل موثقة بالصور تلاعب الشركات في أسعار الأدوية وخاصة بيع الأدوية بالسعر الجديد بالرغم من تشغيلاتها قبل الزيادة، إضافة إلى إرسال قائمة موثقة بصور فواتير حول تلاعب الشركات في نسبة خصم الأدوية ومخالفة قرار 499.

وناشدت اللجنة بإرسال هذه البيانات إلى النقابة الفرعية الخاصة بالصيادلة أو إرسالها مباشرة إلى لجنة الصيدليات بالنقابة العامة.

يذكر أن اتفاقية "الووش أوت" تتضمن تسليم شركات التوزيع والإنتاج كافة الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.