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وفد برلماني برئاسة السويدي يشارك في افتتاح الكنيسة المصرية بأستراليا

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وفد برلماني برئاسة السويدي يشارك في افتتاح الكنيسة المصرية بأستراليا وفد برلماني برئاسة السويدي يشارك في افتتاح الكنيسة المصرية بأستراليا

التحرير

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غادر القاهرة اليوم وفد برلماني برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم "، متوجهًا إلى أستراليا، للمشاركة في حفل افتتاح البابا تواضروس الثاني (بابا الإسكندرية) كنيسة الشهيد مار مينا والشهيدة مارينا بهالام، بملبورن في أستراليا.

يشارك في الوفد النائبتان ماريان عازر، وأنيسه حسونة، حيث سيحضر افتتاح الكنيسة المصرية، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

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ومن المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات برلمانية، ولقاء مع رجال أعمال أستراليين، وأيضاً مع أبناء الجالية المصرية في استراليا، كما يلتقي السويدي والوفد المرافق له رئيس البرلمان الأسترالي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ذاته، وسيتم التوقيع على اتفاقية بتأسيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية.

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