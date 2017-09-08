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وزير الداخلية الفرنسي: أحبطنا 11 هجومًا إرهابيًا منذ مطلع 2017

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الفرنسي: أحبطنا 11 هجومًا إرهابيًا منذ مطلع 2017

06:10 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

وزير الداخلية الفرنسي: أحبطنا 11 هجومًا إرهابيًا منذ مطلع 2017

وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب

باريس - (أ ش أ):

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الجمعة، أن فرنسا أحبطت 11 هجوما إرهابيا على أراضيها منذ مطلع عام 2017.

وقال الوزير الفرنسي - خلال مراسم تسلم لوران نونيز مهامه كمدير جديد للإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية): "بالطبع يمكن أن تشهد فرنسا ما حدث في برشلونة"، في إشارة إلى الهجوم بالشاحنة الذي أوقع 16 قتيلا في 17 أغسطس.

وأضاف وزير الداخلية: "نرى جيدا حجم التهديد والتوازن الذي ينبغي تحقيقه بين الأمن والحرية وذلك في الوقت الذي يرى فيه معارضو مشروع قانون مكافحة الإرهاب أنه بمثابة إرساء حالة طوارئ دائمة".

ومن المقرر أن يحل مشروع قانون مكافحة الإرهاب محل حالة الطوارئ التي ﺳتنتهي في الأول من نوفمبر المقبل والسارية في فرنسا مند هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.

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