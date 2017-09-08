الجيش السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة في حمص

دمشق - (أ ش أ):

سيطرت وحدات من الجيش السوري، الجمعة، على 3 قرى في مدينة حمص، وذلك بعد تكبيد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر فادحة فى الأفراد والعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة على تجمعات وتحصينات مسلحي "داعش" بريف حمص الشرقي، أسفرت عن تكبيد المسلحين خسائر في العتاد والأفراد، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على قرى أبو قاطور وأبو لية وجب حبل جنوب شرق بلدة جب الجراح.

وفي السياق ذاته، تمكنت وحدة من الجيش السوري - خلال تمشيطها بلدة رسم الأحمر بريف سلمية الشرقي بحماة - من ضبط ورشة لتصنيع الذخائر وصيانة الأسلحة، ومستودع ذخيرة وأسلحة يحتوى على مئات قذائف الهاون وعشرات الرشاشات.