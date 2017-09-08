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قطر: القول إن الدوحة قبلت المطالب الـ13 اجتزاء لتصريحات أمير الكويت

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مصراوي Masrawy

قطر: القول إن الدوحة قبلت المطالب الـ13 اجتزاء لتصريحات أمير الكويت

06:03 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

قطر: القول إن الدوحة قبلت المطالب الـ13 اجتزاء لتصريحات أمير الكويت

القاهرة – (مصراوي)

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الحديث عن موافقة الدوحة على المطالب الثلاثة عشر من الدول المقاطعة، هو اجتزاء لتصريحات أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، والتي قالها خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد .

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، في بيان اليوم الجمعة، إن ما تضمنه البيان الرباعي لدول والسعودية والإمارات والبحرين من اتهامات للدوحة بالتدخل في الشئون الداخلية للدول أو تمويل الإرهاب هي "افتراءات لا أساس لها من الصحة".

وكانت الدول الأربع أصدرت بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم للرد على تصريحات وزير الخارجية القطري بعد المؤتمر الصحفي بين ترامب والصباح، وأكدت رفض قطر للحوار إلا بعد رفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع، ووضع الدوحة لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية فطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول.

وحول الأخبار المتداولة أمس حول تصريح أمير الكويت بقبول قطر بالمطالب الثلاثة عشر، قالت الخارجية القطرية إن قول ذلك اجتزاء لتصريحات أمير الكويت و"إخراج مقولات عن سياق كلامه الذي نتفق معه، والذي أكد فيه عدم قبول المطالب التي تمس السيادة وإمكانية التوصل إلى حلول".

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مصراوي Masrawy

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