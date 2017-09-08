أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نائب رئيس البرلمان اليمني يلتقي رئيس الاتحاد البرلمان الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب رئيس البرلمان اليمني يلتقي رئيس الاتحاد البرلمان الدولي

06:02 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

نائب رئيس البرلمان اليمني يلتقي رئيس الاتحاد البرلمان الدولي

رئيس الاتحاد البرلمان الدولي صابر شودري

جنيف - (أ ش أ):

التقى نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي، وعضو المجلس سلطان حزام العتواني، اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد البرلمان الدولي صابر شودري في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ان اللقاء استعرض الأوضاع في اليمن بشكل عام، والوضع الإنساني بشكل خاص، وتطرق إلى أهمية تفعيل دور مجلس النواب كجهة رقابية لمساعدة في توصيل المعونات الغذائية والطبية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وخصوصاً المحافظات المحاصرة من قِبل الميليشيات الانقلابية وتحديداً محافظتي تعز والبيضاء.

كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين الاتحاد البرلمان الدولي ومجلس النواب، وأبدى شودري، استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني واللوجستي لإعادة بناء مؤسسة البرلمان في اليمن، وتأهيل وتدريب الكوادر الفني والإداري من خلال إقامة دورة في مقر البرلمان بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار استكمال تفعيل دور مؤسسات الدولة.

هذا المحتوى من

eb9af69cae.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن

    أخبار

  • رئيسة المحكمة العليا في الفلبين تواجه شكوى بالتقصير

    أخبار

  • سويسرا: دعوات لزيادة تأشيرات العمل للعمالة القادمة من "العالم الثالث"

    أخبار

  • وفد الكونجرس يدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة لجمهورية أفريقيا الوسطى

    أخبار

إعلان

55947a5511.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي