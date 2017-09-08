نائب رئيس البرلمان اليمني يلتقي رئيس الاتحاد البرلمان الدولي

جنيف - (أ ش أ):

التقى نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي، وعضو المجلس سلطان حزام العتواني، اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد البرلمان الدولي صابر شودري في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ان اللقاء استعرض الأوضاع في اليمن بشكل عام، والوضع الإنساني بشكل خاص، وتطرق إلى أهمية تفعيل دور مجلس النواب كجهة رقابية لمساعدة الحكومة في توصيل المعونات الغذائية والطبية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وخصوصاً المحافظات المحاصرة من قِبل الميليشيات الانقلابية وتحديداً محافظتي تعز والبيضاء.

كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين الاتحاد البرلمان الدولي ومجلس النواب، وأبدى شودري، استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني واللوجستي لإعادة بناء مؤسسة البرلمان في اليمن، وتأهيل وتدريب الكوادر الفني والإداري من خلال إقامة دورة في مقر البرلمان بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار استكمال تفعيل دور مؤسسات الدولة.