وزير البيئة يزور الدقهلية لمتابعة خطط مواجهة حرق قش الأرز

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت محافظة الدقهلية، زيارة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة للمحافظة، غدًا السبت، لمتابعة منظومة التصدي لحرق قش الأرز والتي بدأتها المحافظة منتصف أغسطس الماضي، لمنع حرق المزارعين المخلفات الزراعية الناتجة عن زراعة الأرز.

كانت وزارة الزراعة، خصصت لمحافظة الدقهلية 300 ألف فدان لزراعتها هذا العام من الأرز، وبدأ المزارعون في جني المحصول، في ظل رقابة مشددة لمنع عمليات الحرق، وتحديد 290 نقطة بمختلف مراكز وقرى المحافظة من قبل إدارة شئون البيئة بالمحافظة لتجميع القش وتحويله إلى أسمدة زراعية.