شرم الشيخ تستضيف مؤتمر "مصر باب الوصل" منتصف سبتمبر

داليا منير - جنوب سيناء:

صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أن مدينة شرم الشيخ، ستستضيف مؤتمر "مصر باب الوصل" والمقرر انعقاده في الفترة من 13 : 15 سبتمبر الجاري، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة.

يشارك في المؤتمر، الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح رئيسة مجلس سيدات اﻷعمال العرب، والعديد من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في دول عديده منها: الكويت واﻹمارات والسعودية والبحرين وتونس ولبنان والمغرب والسودان.

يهدف إقامة المؤتمر لجذب الاستثمارات العربية لمصر، من خلال طرح المشاريع والعروض الاستثمارية في مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصري وقضايا اﻷمة العربية