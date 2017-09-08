الإسماعيلى يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد بالدوري

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أعلن سبستيان ديسابر المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، عن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى إطار منافسات الجولة الأولى للدورى العام موسم 2017/2018.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا هم :

"محمد عواد ومحمد فوزى ومحمد مجدى وبهاء مجدى وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا وريتشارد بافور ومحمود متولى وحسنى عبد ربه ومحمد فتحى وعماد حمدى وعمرجمال ووجيه عبدالحكيم وعمر الوحش وإبراهيم حسن وكريم بامبو ومحمد صادق وسامه كاجو ودييجو كالديرون وموسى كمارا".

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وكان فريق الإسماعيلى قد إختتم تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر، وركز الجهاز الفنى خلال المران على النواحى الخططية، بتطبيق بعض الجمل الخططية ، ومنح ديسابر تعليمات خاصة للاعبى الوسط بسرعة الضغط على الخصم.

وفى نهاية المران تم عمل تدريبات خفيفة لفك العضلات ، قبل أن يتوجه اللاعبين لتناول وجبة الأفطار إستعدادآ للسفر.

