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الزمالك يعلن موعد وصول الثنائي السوري.. وحل أزمة «مجدي»

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الزمالك يعلن موعد وصول الثنائي السوري.. وحل أزمة «مجدي» الزمالك يعلن موعد وصول الثنائي السوري.. وحل أزمة «مجدي»

التحرير

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أكد أيمن حافظ المدير الإداري لفريق أنه تم التواصل مع الثنائي علاء الشلبي ومؤيد العجان لاعبا الفريق بعد مشاركتهما في لقاء منتخب بلادهما أمام ايران في تصفيات لتحديد موعد عودتهما لمصر.

وأضاف حافظ أن الثنائي سيصلان إلى لبنان مساء اليوم في ظل عدم وجود رحلات طيران بسوريا وبعدها سيقوم الجهاز الإداري بحجز تذاكر السفر لعودتهما للقاهرة خلال 48 ساعة بحد أقصي.

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وفي سياق أخر أكد أيمن حافظ أنه تم إنهاء أزمة أحمد مجدي لاعب الفريق وديًا بعد تنازل وادي دجلة عن العقود التي وقعها اللاعب معهم وأصبح اللاعب من حق النادي بشكل رسمي ويتم التوصل مع إدارة اتحاد الكرة للحصول علي البطاقة الدولية الخاصة به من نادي الوحدة السعودي بعد تأخرهم في إرسالها وسيتم حل كافة الامور خلال ساعات.
 

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التحرير

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