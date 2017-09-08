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فراعنة السلة تسحق موزمبيق (75-47) بالبطولة الإفريقية

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فراعنة السلة تسحق موزمبيق (75-47) بالبطولة الإفريقية فراعنة السلة تسحق موزمبيق (75-47) بالبطولة الإفريقية

التحرير

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حقق الوطنى لكرة السلة (رجال) تحت قيادة عمرو أبو الخير، فوزًا كبيرًا على موزمبيق بنتيجة (75-47)، فى أولى مباريات الفراعنة بالبطولة الإفريقية "تونس-السنغال" والمقامة فى الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجارى.
 وكان قد وصلت بعثة المنتخب الوطنى لكرة السلة إلى تونس يوم 2 سبتمبر الجارى للمشاركة فى البطولة الإفريقية، وخاضت عدة وديات فى فترة الإعداد للبطولة، قبل السفر إلى السنغال أول أمس لخوض منافسات البطولة الإفريقية (تونس-السنغال 2017) .

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطنى، نظيره السنغالى غدًا السبت فى تمام الساعة الـ8:30، فى ثانى مباريات الفراعنة بالبطولة الإفريقية.

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جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى يقع فى المجموعة الرابعة مع كلاً من ( موزمبيق، السنغال، جنوب إفريقيا).

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التحرير

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