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رسميا.. إنتر ميلان يجدد عقد بيريسيتش ويقطع الطريق على مانشستر يونايتد

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رسميا.. إنتر ميلان يجدد عقد بيريسيتش ويقطع الطريق على مانشستر يونايتد رسميا.. إنتر ميلان يجدد عقد بيريسيتش ويقطع الطريق على مانشستر يونايتد

التحرير

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالى صباح اليوم عن تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتى إيفان بيريسيتش، لمدة 5 سنوات حتى 2022.

وكشف  ميلان عن تجديد عقد إيفان بيريسيتش في بيان رسمي له أصدره اليوم، عبر الموقع الرسمى للنادي، وجاء البيان على النحو التالى: "يسر إنتر ميلان أن يعلن عن تمديد عقد إيفان بيريسيتش، الذى سوف يستمر فى ارتداء قميص النيرازوري حتى 30 يونيو "2022.

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وكان اللاعب الدولي الكرواتي قريبا طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويأتي تجديد عقد اللاعب ليقطع النيراتزوري الطريق على الشياطين الحمر.

 

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التحرير

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