برلماني يدعو الكويت إلى الانضمام للدول العربية المقاطعة لقطر

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، إن رد الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، وهي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" على أمير الكويت بشأن ما جاء في تصريحاته من نجاح وساطته في منع الخيار العسكري ضد دولة الارهاب، واستعداد الدوحة لقبول الـ13 مطلب لإنهاء المقاطعة معها، جاء قويا وفى محله.

وأوضح ماهر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدول الأربع أكدت في بيانها أمس الخميس، أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال، كم رفضت إجراء حوار مع قطر بشروط مسبقة، وهو الأمر الذي تطلبه قطر لرفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، مؤكدا أن وضع قطر لشروط مسبقة، يؤكد عدم جديتها في الحوار لمنع مكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول العربية والخليج.

وأضاف ماهر، أن هناك إدارة واعية وحكيمة ورؤية ثاقبة من الدول الأربعة لما تحاوله الدول الأوروبية والولايات المتحدة من الالتفاف حول المطالَب الثلاثة عشره التي على دوله الارهاب تنفذها دون لف أو دوران

وأكد عضو مجلس النواب، أنه على دولة الكويت الانضمام إلى الدول الأربع المقاطعة لقطر خاصة بعد الأخطار التي تحيط بالكويت من كل جانب نتيجة الخيانة والعمالة من حكام دولة قطر بالاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن ذهاب أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال مشوار الوساطة "الفاشلة" كارثة خاصة أن قطر تستعين بأمريكا للالتفات على مطالب الدول الأربع.