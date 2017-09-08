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شاهد.. طياران يلتقطان صور للعالم من السماء

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مصراوي Masrawy

شاهد.. طياران يلتقطان صور للعالم من السماء

05:47 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

شاهد ما فعلته الجماهير اليابانية في الإستاد بعد خسارة منتخبها أمام السعودية

الألبوم التالى

شاهد ما فعلته الجماهير اليابانية في الإستاد بعد خسارة منتخبها أمام

 كتب - هشام عواض:

يمتلك طياران بريطانيان موهبة التوصير الاحترافي، فخلال قيادتهما طائرتهما يقومان باللتقاط الصور للسماء والأرض والمعالم المختلفة في كافة أنحاء العالم.

يطير الطياران "بول فوكس" و"أشيش رافال"، على ارتفاع 38 ألف متر ولا هذا لا يمنعهما من التقاط الصور بشكل احترافي، ثم نشرها على حساباتهما الشخصية على "إنستجرام"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال "فوكس"، إنه يعمل في مجال الطيران منذ 12 عامًا وهو أيضا شغوف بالتصوير فقرر القيام بالأمرين في ذات الوقت بشكل لا يتعارض كلاهما.

وقال "رافال"، إنه يحب الاستمتاع بمشاهدة المعالم الشهيرة من السماء مثل تمثال المسيح في البرتغال أو جبال الألب وغيرها، لذلك يحب التقاط الصور ونشرها على حسابه على إنستجرام ليشاهدها متابعينه.

ويتابع الطياران "بول فوكس" و"أشيش رافال" على موقع "إنستجرام" آلاف المتابعين.

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مصراوي Masrawy

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