برلماني مشيدًا بتصريحات وزير الخارجية البحريني: "شهداء مصر في رقبة تميم"

كتب- أحمد علي:

‏‫أشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب بتصريحات وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد التي أكد فيها أن استهداف مصر وشبعها أحد أهم أسباب اتفاق الرياض، ومقاطعة الدول الأربع لإرهاب دولة قطر، واصفًا مصر بأنها "عمود الأمة".

وقال الحناوي، فى بيان أصدره قبل قليل، إن وزير الخارجية البحريني قال نصًا: "دولنا أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر"، مضيفًا: "قطر فتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير"، مؤكدًا أهمية هذه التصريحات التي تؤكد للعالم كله أن كل ماحدث من أعمال إرهابية وإجرامية على أرض الكنانة مصر كان بسبب قطر ونظامها الإرهابى والإجرامى ممثلا في تميم بن حمد.

وأكد هاني، أن دماء شهداء مصر الأبرار في رقبة تميم بن حمد، والشعب المصري العظيم لايمكن أن ينسى ممارسات النظام القطري الذي وصفه بـ" الإرهابي" ووقوفه ضد مصر وشعبها.