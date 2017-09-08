ترامب يطالب قطر بالالتزام بتعهدات "قمة الرياض" ووقف دعم الإرهاب
ترامب يطالب قطر بالالتزام بتعهدات "قمة الرياض" ووقف دعم الإرهاب
03:16 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
القاهرة - (مصراوي):
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على ضرورة الالتزام بجميع تعهدات قمة الرياض، مطالبا إياه بضرورة الحفاظ على الوحدة ووقف الدوحة لدعم وتمويل الإرهاب.
وشدد ترامب - خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر أوردته قناة (الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة- على أهمية الالتزام بما جاء في القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض مايو الماضي، للحفاظ على الوحدة وهزيمة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة وقف التمويل للجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر مطلع يونيو الفائت، على خلفية إصرار قطر على دعم الإرهاب وعدم التزامها بتعهداتها السابقة في هذا الصدد.
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