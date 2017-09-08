ترامب يطالب قطر بالالتزام بتعهدات "قمة الرياض" ووقف دعم الإرهاب

القاهرة - (مصراوي):

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على ضرورة الالتزام بجميع تعهدات قمة الرياض، مطالبا إياه بضرورة الحفاظ على الوحدة ووقف الدوحة لدعم وتمويل الإرهاب.

وشدد ترامب - خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر أوردته قناة (الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة- على أهمية الالتزام بما جاء في القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض مايو الماضي، للحفاظ على الوحدة وهزيمة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة وقف التمويل للجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف.