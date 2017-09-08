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طبيبة إنجليزية تزور مستشفى الأورمان بالأقصر وتشيد بالخدمة المقدمة فيه

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طبيبة إنجليزية تزور مستشفى الأورمان بالأقصر وتشيد بالخدمة المقدمة فيه طبيبة إنجليزية تزور مستشفى الأورمان بالأقصر وتشيد بالخدمة المقدمة فيه

التحرير

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زارت الدكتورة البريطانية دانيث ويليام استشارية أورام الثدي بمستشفى royal London Hospital، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، وذلك لمتابعة العمل داخلها وإعلان دعم المستشفى خلال المرحلة المقبلة.

وأشادت ويليام خلال زيارتها للمستشفى، بمستوي الخدمات الطبية المتطورة التي تقدم للمرضى و نظام العمل ومستوى الأجهزة الطبية العالمية، والتصميم الفرعوني للمبنى والنظافة، مؤكدة أنها ترى أن المستشفى مثيلة تمامًا لكبرى المستشفيات في إنجلترا.

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وأكدت استشارية أورام الثدي الإنجليزية، خلال جولتها على أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وعلاج اليوم الواحد ومعامل الأشعة المختلفة وقسم العلاج الإشعاعي، أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة ببحث سبل التعاون المشترك بين المستشفى ومثيلاتها في إنجلترا.

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التحرير

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