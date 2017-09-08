الشئون الإسلامية: مينفعش المرأة تقول لزوجها «طلقتك» (فيديو)

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قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام أعطى للمرأة حق اختيار زوجها سواء أكانت ثيبًا أو بكرًا، وحق الانفصال عنه.

وأضاف عبد الغني، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، "مينفعش المرأة تقول لزوجها أنا طلقت نفسي منك، يجوز لها الانفصال عن زوجها باللجوء إلى الخلع فقط".

وتابع: "حق النفقة على الزوج، وليس على الزوجة أن تنفق على بيتها حتى وإن كانت عاملة".

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وعن الميراث، أوضح عبد الغني أن الشرع حدد 4 حالات فقط يأخذ فيها الرجل ضعف المرأة من الميراث، وأكثر من 13 حالة المرأة تتساوى معه، وأكثر من 30 حالة تأخذ المرأة أكثر من الرجل.

واستكمل: "في حالة وفاة الوالد وتركه بنتًا وأخوين تأخذ المرأة نصف الميراث، بمعنى أنها تحصل على ضعف ما يحصل عليه الرجل".