حزب الدستور يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويطالب بعودة سفيرها للقاهرة

كتبت-مروة شوقي:

أدان حزب الدستور، برئاسة الدكتور أحمد بيومي، الغارات الاسرائيلية التي استهدفت منشأة لإنتاج الصواريخ والأسلحة الكيماوية قرب مدينة المصياف في محافظة حماة السورية، معربًا عن رفضه لأي عدوان صهيوني على أي دولة عربية.

وطالب بيومي، في بيان له اليوم الجمعة، بضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وسوريا، وعودة السفير السوري للقاهرة والسفير المصري لدمشق، علاووة على عودة ممثل سوريا مرة أخرى لجامعة الدول العربية.

وتساءل رئيس حزب الدستور، عن موقف الجامعة العربية تجاه التدخل الصهيوني في سوريا، داعياً مجلس النواب سرعة بحث عودة العلاقات المصرية السورية لسابق عهدها لتحقيق المصالح المشتركة بين القاهرة ودمشق، نظراً لصعوبة المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية، أعلنت أمس الخميس، قصف طائرات العدو الصهيوني لـ"منشأة لإنتاج الصواريخ والأسلحة الكيماوية" قرب مدينة المصياف في محافظة حماة السورية.

ومن جانبها أوضحت مصادر السورية، وقوع قتلى وجرحى في المكان جراء الاستهداف.