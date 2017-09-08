قبل طرحها للتصويت.. ننشر التعديلات المقترحة على وثيقة تأسيس "دعم مصر"

مصراوي Masrawy

كتبت-مروة شوقي:

حصل "مصراوي"، على مقترح تعديلات اللائحة الداخلية لائتلاف "دعم مصر" ووثيقة تأسيسه، والتي سيتم التصويت عليها خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ووافق المكتب السياسي للائتلاف خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي، على التعديلات الجديدة في النظام الاساسي للائتلاف بالمواد 6 و8 و9 و10.

وتعد المادة "6"، من وثيقة تأسيس الائتلاف، أولى المواد التي سيتم تعديلها، وتنص المادة قبل التعديل على أن تضم الجمعية العامة لائتلاف جميع النواب والمؤسسين المنضمين له، كما تدعى الجمعية العام للائتلاف للانعقاد سنويًا في اجتماع عادي مرة على الأقل، ويكون ذلك في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر وبدعوة من رئيسها.

وتنص على أنه يجوز انعقادها في اجتماع غير عادي للنظر في أمر عاجل أو مهم بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسي أو بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل يقدم لرئيس الائتلاف.

واقترح الائتلاف، تعديل المادة لتكو بند دعوة الجمعية العام للائتلاف للانعقاد سنويًا في اجتماع عادي مرة على الأقل، ويكون ذلك قبل بداية دور الانعقاد الجديد من كل عام، وبدعوة من رئيسها، علاوة على جواز التصويت إلكترونيا عن طريق نظام تصويت الالكتروني على جميع قرارات الجمعية العامة سواء في الاجتماع العادي أو غير العادي فيما عدا الانتخابات.

أما التعديل الثاني، فتضمن نص المادة "8" من الوثيقة، والتي تنص على "تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف، والأعضاء المستقلين بالمكتب السياسي على النحو المبين في المادة "12" من هذا النظام، كما تختص بمناقشة وإقرار سياسة الائتلاف وبتقييم أداء الائتلاف في المواقف المختلفة".

ليكون تعديل المادة كالآتي:" تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف، على النحو المبين بالمادة الـ"12" من هذا النظام، كما تختص بانتخاب أعضاء بالمكتب السياسي على النحو المبين في المادة "9" من هذا النظام، كما تختص بمناقشة وإقرار سياسة الائتلاف وبتقييم أداء الائتلاف في المواقف المختلفة".

ويأتي التعديل الثالث للمادة الـ"9" من الوثيقة، ويشير إلى تكوين المكتب السياسي للائتلاف من رئيسه وعضوية كل من أربعة نواب لرئيس الائتلاف، وأمين عام الائتلاف، وأمين عام مساعد، يختارهم رئيس الائتلاف ويحدد اختصاص كل منهم.

كما يضم المكتب ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسة المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لعضوية المكتب السياسي، بالإضافة إلى خمسة عشر نائبًا مستقلًا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد ويراعي أن يكون من بينهم امرأتان وشاب.

ليشير تعديل المادة ضمن مقترح التعديلات، إضافة إلى ما سبق من تكوين المكتب السياسي للائتلاف، ليشمل كل رؤساء الائتلاف السابقين سواء كانوا المنتخبين أم غير المنتخبين إلى عضوية المكتب السياسي للائتلاف، وستة نواب لرئيس الائتلاف بدلاً من أربعة.

كما يشمل التعديل ثلاثة نواب حزبيين، يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف الحزبيين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد، ويراعي أن يكونوا "على الترتيب"، امرأة وشاب وشخصية عامة، على أن يحدد المترشح الصفة التي يترشح على أساسها في هذه الحالة، كما يراعي "عند اعلان الفائزين" ألا يمثل أي حزب من الأحزاب المؤسسة أو المنضمة للائتلاف بأكثر من مقعد واحد من هذه المقاعد.

وجاءت المادة "10"، لتنص قبل التعديل على "يجتمع المكتب السياسي للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يصح انعقاده إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، أو من يفوضه من نواب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء أو المختصين أو الشخصيات العامة لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة معينة دون أن يكون لهم صوت معدود".

ويأتي تعديل المادة ليشمل بند اتخاذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يفوضه في حضور الاجتماع نيابة عنه.