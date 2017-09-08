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المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

04:44 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني، من القبض على تكفيرىين شديدي الخطورة بوسط سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له، إن القوات ضبطت عربتان بهما كمية كبيرة من المواد المخدرة .

وأكد المتحدث أن القوات تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

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مصراوي Masrawy

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