استشارية أورام إنجليزية عن مستشفى "شفاء الأورمان": "لا تقل عن مثيلاتها في الخارج"

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

زارت الدكتورة البريطانية "دانيث ويليام" استشارية أورام الثدي بمستشفى رويال لندن الإنجليزية، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لمتابعة العمل داخلها وإعلان دعم المستشفى في المرحلة المقبلة.

وأشادت ويليام خلال زيارتها للمستشفى، بمستوى الخدمات الطبية المتطورة التي تقدم للمرضى، ونظام العمل ومستوى الأجهزة الطبية العالمية، والتصميم الفرعوني للمبنى والنظافة، مؤكدة أنها ترى مستشفى شفاء الأورمان مشابهة تمامًا لكبرى المستشفيات في إنجلترا.

وقالت استشارية أورام الثدي، خلال جولتها على أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وعلاج اليوم الواحد ومعامل الآشعة المختلفة وقسم العلاج الإشعاعي، إنها ستزور المستشفى مرة أخرى قريبًا.