أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استشارية أورام إنجليزية عن مستشفى "شفاء الأورمان": "لا تقل عن مثيلاتها في الخارج"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استشارية أورام إنجليزية عن مستشفى "شفاء الأورمان": "لا تقل عن مثيلاتها في الخارج"

04:48 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

  • عرض 7 صورة

    537b789c30.jpg

  • عرض 7 صورة

    03f71e6695.jpg

  • عرض 7 صورة

    f89e9a4741.jpg

  • عرض 7 صورة

    f6be371d1d.jpg

  • عرض 7 صورة

    f51885bf07.jpg

  • عرض 7 صورة

    f76003ced1.jpg

  • عرض 7 صورة

    e946365796.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

الألبوم التالى

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

زارت الدكتورة البريطانية "دانيث ويليام" استشارية أورام الثدي بمستشفى رويال لندن الإنجليزية، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لمتابعة العمل داخلها وإعلان دعم المستشفى في المرحلة المقبلة.

وأشادت ويليام خلال زيارتها للمستشفى، بمستوى الخدمات الطبية المتطورة التي تقدم للمرضى، ونظام العمل ومستوى الأجهزة الطبية العالمية، والتصميم الفرعوني للمبنى والنظافة، مؤكدة أنها ترى مستشفى شفاء الأورمان مشابهة تمامًا لكبرى المستشفيات في إنجلترا.

وقالت استشارية أورام الثدي، خلال جولتها على أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وعلاج اليوم الواحد ومعامل الآشعة المختلفة وقسم العلاج الإشعاعي، إنها ستزور المستشفى مرة أخرى قريبًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مطرانية الأقباط الأرثوذكس تجمع تبرعات لمستشفى الأورام بالأقصر

    أخبار

  • الانتهاء من المرحلة الثانية لمستشفى الأورام بالأقصر نهاية العام الجاري

    أخبار

  • بالصور.. وفد بيت العائلة يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

    أخبار

  • يفتتح مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام في الزقازيق

    أخبار

إعلان

ace722df05.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي