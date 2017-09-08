بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أحبطت وحدة شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، محاولتين جديدتين للتنقيب عن الآثار، بالقرب من معبد إسنا جنوب المحافظة، وضبطت بعض القطع الأثرية بحيازة اثنين من المنقبين.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من إدارة شرطة السياحة والآثار، بورود بلاغ للرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث السياحة والآثار بإسنا وأرمنت، بقيام "ياسين. ص. ي"، 50 عامًا، بائع عاديات سياحية، و"رمضان. ف. ج" 29 عامًا، نجار موبيليا، مقيمين في إسنا، بالحفر والتنقيب أسفل منزليهما، بالقرب من معبد إسنا للبحث عن الآثار.

وداهمت قوة أمنية منزلي المتهمين، وألقت القوة القبض عليهما ضبطهما ضبطهما، وعثر في منزل الأول على حفرة بعمق 7 أمتار تنتهي بسردابين أحدهما للناحية الجنوبية، والآخر في الناحية الشرقية، ومزيتة فخارية أثرية صغيرة الحجم مكتملة، وجزء من إناء فخاري.

وعُثر في منزل المتهم الثاني على حفرة مربعة بعمق 5 أمتار، تنتهي من الأسفل ببعض قطع الأحجار المتنقلة، ومسرجة فخارية أثرية من الحجر الأبيض، وجزء من إناء فخاري به نقوش ورسوم أثرية.

وحرر محضرين بالواقتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.