أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إسنا في الأقصر

04:43 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    ac534e7ce3.jpg

  • عرض 3 صورة

    763be3bc5c.jpg

  • عرض 3 صورة

    4f1afc8202.jpg

إعادة الألبوم

استشارية أورام إنجليزية عن مستشفى

الألبوم التالى

استشارية أورام إنجليزية عن مستشفى "شفاء الأورمان": "لا تقل عن مثيلاتها

الأقصر - محمد محروس:

أحبطت وحدة شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، محاولتين جديدتين للتنقيب عن الآثار، بالقرب من معبد إسنا جنوب المحافظة، وضبطت بعض القطع الأثرية بحيازة اثنين من المنقبين.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من إدارة شرطة السياحة والآثار، بورود بلاغ للرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث السياحة والآثار بإسنا وأرمنت، بقيام "ياسين. ص. ي"، 50 عامًا، بائع عاديات سياحية، و"رمضان. ف. ج" 29 عامًا، نجار موبيليا، مقيمين في إسنا، بالحفر والتنقيب أسفل منزليهما، بالقرب من معبد إسنا للبحث عن الآثار.

وداهمت قوة أمنية منزلي المتهمين، وألقت القوة القبض عليهما ضبطهما ضبطهما، وعثر في منزل الأول على حفرة بعمق 7 أمتار تنتهي بسردابين أحدهما للناحية الجنوبية، والآخر في الناحية الشرقية، ومزيتة فخارية أثرية صغيرة الحجم مكتملة، وجزء من إناء فخاري.

وعُثر في منزل المتهم الثاني على حفرة مربعة بعمق 5 أمتار، تنتهي من الأسفل ببعض قطع الأحجار المتنقلة، ومسرجة فخارية أثرية من الحجر الأبيض، وجزء من إناء فخاري به نقوش ورسوم أثرية.

وحرر محضرين بالواقتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مرور الأقصر" تخاطب "الطرق" لترميم حفرتين على طريق سوهاج الصحراوي

    أخبار

  • وزير الآثار يصل إلى الأقصر للإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية

    أخبار

  • مصدر أمنى: حارس معبد الكرنك اكتشف واقعة السائحة البلجيكية العارية

    أخبار

  • بالصور.. التحقيق مع صاحب منزل ينقب عن الآثار في الغربية

    أخبار

إعلان

34c6e50883.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"