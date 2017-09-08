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محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح الناطق باسم حزب موالي للاكراد

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مصراوي Masrawy

محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح الناطق باسم حزب موالي للاكراد

04:39 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح الناطق باسم حزب موالي للاكراد

محكمة تركية

اسطنبول - (د ب أ):
قضت محكمة تركية ،اليوم الجمعة، بإطلاق سراح عضو برلماني معارض كان محتجزا قبل المحاكمة لمدة سبعة أشهر، حيث كان يعمل سابقا كمتحدث باسم الحزب الموالي للأكراد الرئيسي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "اناضول" التركية للأنباء.

وسيمثل النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ايهان بلجين، حيث يواجه تهما عديدة من بينها، انتمائه إلى منظمة إرهابية.
وتزعم أن حزب الشعوب الديمقراطي فرع تابع لحزب العمال الكردستاني المسلح، التي تصفه الحكومة التركية جماعة إرهابية محظورة.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان.

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مصراوي Masrawy

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