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ترامب: إرما إعصار مروع.. ابتعدوا عن طريقه

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مصراوي Masrawy

: إرما إعصار مروع.. ابتعدوا عن طريقه

04:14 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ترامب: إرما إعصار مروع.. ابتعدوا عن طريقه

واشنطن - (د ب أ): 

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بالابتعاد عن طريق إعصار إرما الذي ضرب جزر الكاريبي ويتجه نحو فلوريدا.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر: "إعصار إرما ذو حجم مهول، ربما يكون أكبر مما رأيناه من قبل. حافظوا على سلامتكم وابتعدوا عن طريقه، إن أمكن".

وأضاف: " الاتحادية مستعدة!".

واشاد الرئيس أيضا بخفر السواحل الأمريكي لانقاذه أكثر من 15 ألف شخص خلال إعصار هارفي، الذي ضرب ولاية تكساس مسببا دمارا كبيرا في هيوستن ومناطق أخرى.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر تويتر: "إرما قد يكون أقوى".

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مصراوي Masrawy

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